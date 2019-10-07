Глава ОПЕК призвал не отказываться от нефти и газа ради борьбы с изменением климата

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в рамках Российской энергетической недели заявил, что борьба с изменением климата не должна привести к отказу от нефти и газа.

«Все источники энергии необходимы, включая нефть и газ. Мир должен сосредоточиться на том, как декарбонизировать их и облегчить беспрепятственный доступ к энергии всем народам мира», – передает ТАСС слова Баркиндо.

По мнению главы организации, нефтяная промышленность может помочь в решении проблемы изменения климата. Вызов состоит во внедрении технологий, в том числе направленных на сокращение выброса СО2 в атмосферу. Согласно прогнозу ОПЕК, потребление нефти до 2040 года в мире вырастет на 33% или на 14 млн баррелей в сутки, что приведет к потреблению почти 112 млн баррелей нефти в сутки.

«Волатильность на рынке – это не новость. А в современном мире на рынок влияют и другие факторы, не имеющие отношения к спросу и предложению. Наша совместная работа в рамках соглашения ОПЕК+ – это непрерывный процесс, и он становится все более сложным из-за этих не фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рынок. Но я по-прежнему уверен, что относительный успех, которого мы достигли за последние три года с тех пор, как мы реализуем декларации о сотрудничестве, будет и впредь продолжен», – сказал Баркиндо.

Он добавил также, что уровень исполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи будет увеличиваться по сравнению со 136% в августе, так как ряд членов альянса пообещали усилить сокращение добычи, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках сделки.

Баркиндо пояснил, что сделка перевыполняется благодаря усилию некоторых стран. Некоторые же члены альянса свои квоты недовыполняют. «Но мы получили от них заверения о том, что заявленные уровни будут достигнуты», – сказал он.

Баркиндо отметил, что ОПЕК надеется на то, что Россия и лично президент Владимир Путин смогут помочь урегулировать разногласия между Ираном и Саудовской Аравией для стабилизации рынка нефти.

«Без сомнения, президент Путин обладает нечто большим, чем просто политическим авторитетом не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе. Мы очень рассчитываем на то, что он применит свои добрые качества и поможет примирить, сгладить различия, которые существуют между некоторыми из наших стран-членов. Это необходимо не только в интересах стабильности и мира, но и для того, чтобы ОПЕК мог и дальше успешно принимать решения в интересах рынка», – отметил он.

Генсек организации также рассказал о его встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Российской энергетической недели и заявил, что после нее он воспрянул духом.

«У нас был очень плодотворный разговор с президентом Владимиром Путиным. Всегда большая честь и удовольствие встречаться с ним. Мы в ОПЕК и ОПЕК+ очень уважаем и ценим российского президента. Он всегда был сторонником нашего сотрудничества со странами-производителями, не входящими в ОПЕК во главе с Россией. И он обеспечивает лидерство, в котором мы серьезно нуждаемся, особенно в нынешних геополитических обстоятельствах. В общем встреча была очень продуктивной, и я воспрянул духом после нее», – отметил Баркиндо.

Он рассказал также, что никто из стран ОПЕК не воспользовался инцидентом в Саудовской Аравии для наращивания добычи нефти, в организации уверены в способности страны восстановить прежний уровень поставок.

«Напротив, члены ОПЕК остаются верными своим собственным обязательствам, и никто не сомневается в том, что Саудовская Аравия способна восстановить поставки. Так что нет никаких доказательств того, что какая-либо из наших стран - членов пыталась воспользоваться этой неудачной ситуацией», – сказал он.

По словам главы ОПЕК решение Эквадора покинуть организацию, в которой он состоит с 1973 года, стало неожиданным. «Я был удивлен, когда получил корреспонденцию из Кито (столица Эквадора – прим. ВЗГЛЯД). Эквадор всегда был очень сильным и ценным членом организации. Я имел честь посетить Эквадор два года назад и встретиться с новым руководством, которое выразило свою постоянную поддержку ОПЕК. Поэтому для меня это стало неожиданностью», – сказал Баркиндо.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что для того, чтобы лучше узнать Россию, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо собрался проехать на поезде от Москвы до Владивостока.