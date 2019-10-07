Генсек ОПЕК решил проехать от Москвы до Владивостока на поезде

Чтобы лучше узнать Россию, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо собрался проехать на поезде от Москвы до Владивостока.

В кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» он сообщил, что такая идея появилось у него после получения приглашения на Восточный экономический форум. Воспользоваться приглашением у Баркиндо не получилось.

«Тогда мой друг Александр (Новак) сказал, что я должен увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и открыть для себя всю Россию», – приводит слова генсека ТАСС.

Баркиндо заявил, что ему «очень понравилась идея проехать на поезде от Москвы до Владивостока». Генсек заверил, что «обязательно совершит такую поездку», которую считает «познавательным туром».

«Россия – благословенная, богатая страна. Я хочу как можно ближе узнать ее», – сказал он.

Баркиндо отметил, что совершит поездку, вероятно, в теплый сезон.