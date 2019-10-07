Северокорейская шхуна столкнулась с судном рыболовной инспекции Японии

У берегов Японии столкнулись судно японской рыболовной инспекции и шхуна из КНДР, сообщили СМИ.

Как передает телеканал NHK, рыболовное судно КНДР из-за столкновения стало тонуть, около 20 человек оказались в море. Береговая охрана Японии отправила на место происшествия патрульный катер, передает РИА «Новости».

«Киодо» сообщает, что столкнувшаяся в Японском море с судном рыболовной инспекции северокорейская шхуна, получила предварительное предупреждение перед инцидентом.

Береговая охрана Японии подтвердила, что столкновение судов произошло в японской исключительной экономической зоне утром в 350 км от полуострова Ното главного японского острова Хонсю.

Пострадавших среди японцев на инспекционном судне не оказалось.

Отметим, Россия также неоднократно испытывала проблемы с рыбаками из КНДР, ведущими незаконный промысел в территориальных водах нашей страны.

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