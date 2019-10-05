«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в 16 регионах ЦФО

Гидрометцентр предупреждает о потенциально опасных погодных условиях в 16 регионах Центрального федерального округа с 6 по 8 октября в связи с сильным ветром, дождями и снегом.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Калужской, Орловской областях до 21.00 воскресенья; во Владимирской, Воронежской областях – до 18.00 воскресенья; в Тамбовской области – до 06.00 воскресенья; в Костромской области – до 03.00 понедельника; в Рязанской области –до 23.00 понедельника. Дожди ожидаются в Липецкой области до 06.00 воскресенья; в Белгородской, Курской, Орловской областях – до 09.00 воскресенья; в Воронежской, Ивановской, Тамбовской областях – до 18.00 воскресенья; в Рязанской области до – 11:00 понедельника; во Владимирской, Тульской областях, Ярославской – до 06.00 вторника.

Снег ожидается во Владимирской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях до 18.00 воскресенья. Также в Смоленской области 6 октября ожидается туман, а в Тамбовской и Воронежской – гроза.

Период действия предупреждений в Москве из-за ветра – с 09.00 воскресенья до 09.00 понедельника, из-за дождя – с 06.00 воскресенья до 06.00 вторника, из-за снега – с 06.00 воскресенья до 18.00 понедельника. Период предупреждения в Подмосковье из-за ветра – до 12.00 понедельника, из-за дождя – до 06.00 вторника, из-за снега – до 18.00 понедельника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода.