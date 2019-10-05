Зима в России становится короче

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил «Российской газете», что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается. Так, в Москве средние температуры января выросли на два градуса.

Растут и летние температуры, хотя не так стремительно, как зимние. «В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», – рассказал Вильфанд.

Прошедший июнь в Москве был, по его словам, не просто теплый, а очень жаркий: температура превысила норму на три градуса, а 30-градусная отметка превышалась шесть раз. Июль, напротив, оказался на полтора градуса ниже нормы.

Ранее синоптики предрекли России аномальную зиму.