Сына замглавы управления на транспорте МВД по УрФО отправили на принудительное лечение

Суд в Екатеринбурге принял решение в отношении Артема Щенникова, сына замначальника управления на транспорте МВД по УрФО Сергея Щенникова, сообщили в пресс-службе суда.

«Применена мера медицинского характера», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что Артема Щенникова задержали с крупной партией наркотиков, вес запрещенного вещества составлял 130 граммов.

В октябре пациент пожаловался врачам, что проглотил киндер-сюрприз, но медики вытащили у него пакет с наркотиками.