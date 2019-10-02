У жителя Москвы из желудка вместо киндер-сюрприза достали пакет с наркотиком

В Москве пациент пожаловался врачам, что проглотил киндер-сюрприз, но медики вытащили у него пакет с наркотиками, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В медучреждение поступил 19-летний житель столицы, он сообщил, что проглотил игрушку от киндер-сюрприза, передает АГН «Москва» со ссылкой на собеседника.

«В результате процедуры эндоскопии из организма пациента был извлечен пакетик с неизвестным веществом. О случившемся уведомили сотрудников правоохранительных органов, парня задержали прямо в кабинете эндоскопии», – добавил источник.

Изъятое вещество оказалось мефедроном, объем составил 2 грамма.

Подозреваемый сознался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело с о незаконном обороте наркотиков. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В августе сообщалось, что в Сыктывкаре с интоксикацей запрещенными препаратами попал в больницу руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых.