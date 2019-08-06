Глава центра реабилитации наркозависимых с Сыктывкаре попал в больницу с передозировкой

В Сыктывкаре с интоксикацей запрещенными препаратами попал в больницу руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых, сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, общественник 1981 года рождения был доставлен в больницу после отравления «синтетикой», сообщает издание PROГород. Мужчина получил передозировку, после чего ему срочно потребовалась помощь.

За употребление наркотиков мужчине грозит арест на четверо суток.

Ранее реабилитационные центры Башкирии уличили в незаконном удержании наркоманов.

Напомним, в апреле 2018 года учредителей московского фонда реабилитации отдали под суд за похищения людей.