Учредителей московского фонда реабилитации отдали под суд за похищения людей

СК завершил расследование дела о похищении наркозависимых людей под видом оказания помощи фондом реабилитации «Восстановление» в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Главном следственном управлении СК завершено расследование по уголовному делу в отношении Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям 126, 127 УК РФ («Похищение человека», «Незаконное лишение свободы»)», – передает ТАСС сообщение СК.

Там уточнили, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемые похищали и незаконно лишали свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах.

Для реализации умысла подозреваемые учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление» и перевозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи.

Одного «пациента» соучастники в июне 2015 года увезли на остров на озере Селигер в Тверской области, откуда он сбежал и вернулся домой.

В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, смог выбросить в окно записку с просьбой о помощи. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего соучастников задержали.

Напомним, ранее реабилитационные центры Башкирии уличили в незаконном удержании наркоманов.