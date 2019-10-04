Задержанный сын топ-менеджера МТС госпитализирован с сотрясением мозга

Задержанный в Москве сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов и его друг Никита Калгашкин были госпитализированы в четверг после заседания суда, сообщили СМИ.

Как передает РЕН-ТВ, у Ибрагимова диагностировано сотрясение мозга.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ГИБДД задержали в Москве 25-летнего сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на BMW.

Ибрагимов был задержан после трехчасовой погони. Кроме того, сотрудникам ДПС пришлось взламывать автомобиль, так как молодой человек отказывался открывать дверь.

Отмечается, что у Ибрагимова более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тыс. рублей.

Отец задержанного – Руслан Ибрагимов – в августе этого года был назначен на пост вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС».

В четверг автоюрист Равиль Ахметжанов прокомментировал газете ВЗГЛЯД задержание Ибрагимова.