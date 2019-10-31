Венгрия сняла вето с заявления НАТО и Украины в последний момент

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерская сторона сняла вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО.

Сийярто пояснил, что предложения Венгрии по изменению документа были внесены «в последнюю минуту, уже после официального дедлайна», передает «Европейская правда» со ссылкой на агентство MTI.

«В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций», – отметил глава венгерского МИД.

Ранее Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины на Европейском саммите, так как ее предложения были отклонены. Сийярто пояснял, что предложения касаются венгерского меньшинства на Украине.

Напомним, Будапешт выступает против украинского закона об образовании. Венгрия требует вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Киев, в свою очередь, обвиняет Будапешт в попытках создать свой анклав на территории Украины.