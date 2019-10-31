Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не тратить понапрасну время на «реинтеграцию» Крыма, а заняться восстановлением отношений с Россией, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что что Киев должен создать стратегию «реинтеграции» Крыма и Донбасса, передает РИА «Новости».

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе России, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.

«Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей», – сказал Гемпель.

Он также посоветовал Зеленскому «реинтегрировать Украину в Россию». По его словам, украинские политики все еще оторваны от реальных вещей.

Ранее Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины». Также он назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

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