Появилось видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

Министерство обороны опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».

На видео, опубликованном на канале военного ведомства на YouTube, виден старт ракеты и ее полет.

Ранее в среду атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке.

Напомним, в боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». На «Севмаше» в Северодвинске строятся еще четыре подлодки «Борей-А».

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