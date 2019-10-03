Эксперты: Токаев точно раскрыл роль России на постсоветском пространстве

Токаев оказывает сопротивление тем силам, что пытаются поссорить страны Содружества, заявил газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Так он отреагировал на речь казахского лидера, заявившего, что Россия должна оставаться на ведущих ролях в Центральной Азии.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что Касым-Жомарт Токаев и раньше, еще не будучи президентом Казахстана, говорил о «важности роли России на постсоветском пространстве», – например, выступая на Межпарламентской ассамблее СНГ и на Парламентской ассамблее ОДКБ. «Это естественно для риторики Токаева. Но теперь он произнес те же призывы уже в качестве президента, что очень важно», – сказал Калашников.

«Россию пытаются изобразить каким-то дьяволом, который якобы хочет подмять под себя своих соседей. Но за эти более чем 25 лет страны СНГ разобрались что к чему, а такие умные люди, как Токаев говорят об этом вслух», – отметил Калашников.

Депутат добавил, что речь Токаева на дискуссионной площадке клуба «Валдай» можно считать программной. «Этот политик прекрасно разбирается в том, что происходит на постсоветском пространстве. Понимает и экономические реалии, и политические, и то, как строится сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество на пространстве СНГ, понимает, насколько близки Россия и Казахстан», – считает глава комитета.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что Токаев «объективно сказал о той реальности, которая была, есть и, видимо, будет долгое время. «Это продуманное высказывание, которое отражает реальный расклад сил. Влияние России остается решающим во многих центрально-азиатских делах», – пояснил Жарихин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Токаев в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия должна быть на ведущих ролях в Центральной Азии, «потому что исторически этот регион являлся частью Российской империи». Он также отметил «очевидную положительную роль» России в межсирийских переговорах.

Жарихин также согласился с высказыванием другого участника форума в Сочи, президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметившего, что «фактор Путина» помог России с честью выйти из тяжелых испытаний и преодолеть экономические проблемы в начале 2000-х годов. Алиев подчеркнул, что Россия стала одной из ведущих мировых держав благодаря мужеству и мудрости Путина.

«Это тоже реальность. Ильхам Алиев оценил ситуацию начала 2000-х годов совершенно верно», – считает политолог.