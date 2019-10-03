В ГИБДД объяснили процедуру снятия тонировки с автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать удаления тонировки с автомобиля на месте задержания транспортного средства только через оформленный в письменном виде документ, говорится в ответах ГИБДД и Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«По мнению главы ГИБДД Михаила Черникова, соответствующие требования по отношению к водителям должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению», – цитирует ответ ведомства ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата.

В ответе первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана поясняется, что надзорное ведомство придерживается той же позиции.

В июле депутаты подготовили к внесению в Госдуму проект закона об отмене штрафа за нарушающую регламент тонировку стекол автомобиля.

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