Водителей в России захотели избавить от одного из штрафов

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым подготовили к внесению в Госдуму проект закона об отмене штрафа за нарушающую регламент тонировку стекол автомобиля.

Об этой инициативе ТАСС сообщили в пресс-службе одного из авторов законопроекта, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление автомобилем со стеклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, наказывается штрафом в 500 рублей. В ЛДПР предлагают упразднить данную статью.

Тонирование стекол, отмечают авторы инициативы, «позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке».

Упоминаются и погрешности замеров светопроницаемости стекол. Даже «полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа», сказано в пояснительной записке.

Между тем, как сообщалось на прошлой неделе, в России может появиться новый штраф для автомобилистов.

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