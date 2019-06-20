Новый штраф для водителей может появиться в России

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, но не платят за это.

В четверг инициатива будет рассмотрена президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает официальное издание Федерального cобрания «Парламентская газета».

Для штрафования водителей предлагают использовать систему «свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее.

В данный момент для проезда по таким дорогам водитель должен остановить машину на пункте взимания платы, при этом строительство таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

В правительстве подчеркивают, что, кроме штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить «хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку».

Собранные при штрафовании деньги в полном объеме будут зачисляться в бюджеты регионов. В России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тыс. километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

Ранее в ГИБДД предложили ужесточить штрафы за повторные нарушения.