ГИБДД предложила ужесточить штрафы за повторные нарушения

ГИБДД предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, сообщил глава ведомства Александр Быков.

Быков сообщил, что в данный момент многие водители воспринимают такие штрафы, как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%, передает ТАСС.

«Это говорит о том, что санкция на сегодня свою профилактическую роль не реализует. (...) Основная цель административного наказания не достигается», – добавил он.

Так, водитель проезжает две камеры, они фиксируют нарушения, он со скидкой оплачивает штрафы, однако если бы их сумма повышалась с каждым разом при фиксации нарушений ПДД, то этих нарушений стало было меньше.

По мнению Быкова, говорить в данном случае о справедливости закона не совсем корректно.

«Надо говорить о профилактической роли наказаний – достигается она или нет», – отметил он.

Ранее штраф за превышение скорости предложили связать с доходом нарушителей.