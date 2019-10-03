Многодетную мать осудили за финансирование терроризма

Второй западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии-поселения 28-летнюю жительницу Воронежской области, обвиненную в финансировании терроризма, сообщает прокуратура региона.

«Суд установил, что в ноябре 2015 года мать троих несовершеннолетних детей переводила деньги мужчине, который занимался переправкой в Сирию желающих присоединиться к запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*)», – передает «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

По данным портала Bloknot-voronezh.ru, деньги женщина переводила, из города Реутов Московской области для того, чтобы ее муж смог выехать в Сирию и вступить в ИГ.

Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Детей передали бабушке.

Напомним, 23 августа ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность религиозно-экстремистской организации, спонсировавшей запрещенную в России террористическую организацию ИГ*.