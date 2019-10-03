В России модернизируют орудия для стрельбы ядерными снарядами

Компания «Уралтрансмаш» в рамках выполнения гособоронзаказа завершает работы по капитальному ремонту с модернизацией 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» и 240 мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

В рамках работ по капитальному ремонту с модернизацией на самоходной пушке 2С7М «Малка» проводится замена коробок передач, механизмов распределения и агрегатов энергообеспечения. Также в рамках капремонта обновлено оборудование: аппаратура внутренней связи, радиостанция, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения, аппаратура приема и обработки данных, передает РИА «Новости».

На миномете 2С4 «Тюльпан» устанавливаются новые системы связи, позволяющие машине работать в единой системе тактического звена, современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанция, вооружение.

Отмечается, что эти работы позволят повысить тактико-технические характеристики изделий. Первые модернизированные 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан» уже поступили в Сухопутные войска.

«Все работы будут исполнены в сроки, указанные в госконтрактах», – заверили в пресс-службе компании.

2С7М «Малка» – модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион», считается одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире. Вооружена 203-миллиметровой пушкой. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия – возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД