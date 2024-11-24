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Экс-разведчик Риттер заявил о планах Байдена втянуть США в ядерную войну
Экс-разведчик Риттер обвинил Байдена в планах начать ядерную войну с Россией
Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что Джо Байден планирует втянуть США в ядерную войну с Россией до инаугурации Дональда Трампа, игнорируя волю американского народа.
Американский президент Джо Байден намерен втянуть США в ядерную войну с Россией до инаугурации Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, сообщил бывший разведчик Скотт Риттер, передает «РИА Новости». Он заявил, что Камала Харрис могла бы привести страну к ядерному конфликту с Россией в течение года, а Байден стремится сделать это до 20 января 2025 года.
Риттер также отметил, что президент США игнорирует волеизъявление американского народа. По его словам, политика Байдена ставит страну на грань ядерной войны с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-разведчик Скотт Риттер заявил о фактическом состоянии войны между США и Россией, несмотря на отсутствие официального объявления о ней. Ранее сообщалось, что Риттер объявил о прекращении сотрудничества с RT в результате введенных США санкций.