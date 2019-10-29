После избиения девочки на прогулке в ярославском детсаду отстранили воспитателя

Воспитатель группы в детском саду Ярославля, где девочку во время прогулки избили дети, отстранена от работы, ведется служебная проверка, сообщила директор городского департамента образования Елена Иванова.

«В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в МДОУ «Детский сад 236» департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранен от работы», – передает ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что ребенок проходит медобследование, также девочку обследуют психологи с согласия родителей. После проверки, добавила Иванова, будут приняты «меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что СУ СК по Ярославской области начало проверку после публикации видео, на котором в детском саду на прогулке дети избивают лежащую на земле девочку. Воспитатель, судя по записи, вмешалась в ситуацию только через несколько минут.