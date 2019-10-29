Российский боксер получил звание суперчемпиона мира

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу звание суперчемпиона мира, сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов.

Он пояснил, что вручение титула пройдет в ближайшее время, передает ТАСС.

12 октября в Чикаго Бивол победил представителя Доминиканы Ленина Кастильо и защитил статус регулярного чемпиона мира WBA. На счету Бивола 17 побед, из которых 11 получены нокаутом, и ни одного поражения.

В марте Дмитрий Бивол в 12-раундовом поединке победил американца Джо Смита-младшего и в четвертый раз защитил титул чемпиона мира.