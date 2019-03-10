Российский боксер Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира

Россиянин Дмитрий Бивол в 12-раундовом поединке победил американца Джо Смита-младшего и в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

Поединок прошел в американской Вероне (штат Нью-Джерси). Бивол выиграл по очкам, передает ТАСС.

Титулом WBA он владеет с ноября 2017 года, а с мая владел временным поясом этой боксерской организации. В его профессиональной карьере 16 побед (11 – нокаутом) и ни одного поражения.

Это уже четвертая его защита титула. Последний раз он отстоят свой пояс в поединке с канадцем Жаном Паскалем в ноябре 2018 года.