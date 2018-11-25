Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Одержав победу над канадцем Жаном Паскалем, российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок состоялся в американском Атлантик-Сити (США). 27-летний россиянин победил решением судей (117-111, 119-109, 119-109), передает РИА «Новости».

Это 15 победа Бивола на профессиональном ринге, из них 11 – нокаутом. Поражений у россиянина не было.

Чемпионом по версии WBA Бивол стал в октябре 2017 года после отказа шведского боксера Баду Джека от титула «регулярного» чемпиона организации и завершения карьеры американца Андре Уорда, который был «суперчемпионом».