Женщина нашла фрагмент надгробия отца на плитке в ТЦ в Казахстане

Жительница Усть-Каменогорска Наталия Андреева обнаружила фрагмент надгробной плиты отца на полу в одном из местных торговых центров.

Андреева сообщила, что в 2014 году обновила памятник на могиле отца, который умер 15 лет назад. Старое фото заменили на новое, но прежний снимок не вернули – женщина решила, что его просто утилизировали, сообщает RT в Telegram.

В октябре она узнала от друзей, что из фрагментов надгробной плиты с портретом отца сделали пол в местном торговом доме.

«Если честно, я просто потеряла сознание. Это вообще неожиданно очень. Пришла на то место, где лежала плитка моего папы. Мне тяжело об этом вспоминать. Кто позволил класть похороненных умерших людей на пол?», – возмущается Андреева.

Женщина намерена наказать виновных. Она уже обратилась в полицию, возбуждено дело по статье «Вандализм».

Ранее в этом ТЦ заявили, что в здании шел ремонт, а пол был покрыт пылью, поэтому сразу нельзя было разглядеть, из чего он сделан, передает РЕН ТВ.

Напомним, в Москве обнаружили дорогу из могильных плит. До этого Дорогу в поселке Смоленской области выложили могильными плитами.