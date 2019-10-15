Дорогу из могильных плит обнаружили в центре Москвы

В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты, сообщили активисты общественного движения «Архнадзор», выступающего за сохранность исторического облика столицы России.

«Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады??! (Имеются фото с надгробными плитами)», – написала в Facebook Инга Широкова-Сошина.

На фото изображены сложенные друг на друга и пронумерованные краской гранитные плиты, вероятно снятые с дороги, благоустройство которой ведется в районе Театра эстрады.

На плитах можно прочитать надписи, которые обычно пишут на памятниках. «Родилась», «скончалась» и некоторые другие. Также можно прочитать несколько дат, которые относятся к XVIII веку.

Напомним, в августе археологии, ведущие раскопки в центре Кремля, нашли следы большого пожара Москвы 1571 года, случившегося в результате татарского нашествия.

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