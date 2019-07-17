Дорогу в поселке Смоленской области выложили могильными плитами

В городе Печерске Смоленской области местные жители возмутились участком дороги, выложенным из могильных плит.

Местные жители Печерска обратились в полицию из-за участка дороги, выложенного могильными плитами, сообщает ГТРК «Смоленск».

«Надо было положить, я положила. Это все засыплется, этого видно не будет», – заявила собственница участка, уточнив, что надгробия не украдены с кладбища. По ее словам, плиты – бракованный товар с завода, который она решила не выкидывать, а использовать в быту.

Ранее сообщалось, что на бордюре в центре Москвы нашли надмогильные надписи.