Младенец умер от голода в Челябинской области

Девятимесячный ребенок умер от голода в Златоусте, сообщают СМИ.

Тело ребенка нашла бабушка, которая пришла проведать свою дочь и трех внуков. Мертвый младенец лежал в пустой квартире.

Источник 1obl.ru сообщает, что мать погибшего младенца в понедельник ушла из дома вместе с семилетним ребенком. Двое детей, трех лет и девяти месяцев, остались в квартире одни.

В среду женщина вернулась, «малыш к этому времени уже был мертв, а трехлетняя бегала вокруг его тельца». Мать забрала девочку, «оставив умершего младенца дома».

Вскрытие показало, что ребенок умер от голода.

Полиция проводит проверку. Двое детей направлены в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В октябре в Орле госпитализировали 11-летнюю девочку в истощенном состоянии.