Истощенная девочка из многодетной семьи попала в больницу в Орле

В Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития, сообщает СУ СК по региону.

Ведется доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сообщается на сайте управления.

Следователи проверяют, в каких условиях жила девочка, а также выясняют «все обстоятельства произошедшего».

В дальнейшем будет дана «оценка бездействию» чиновников, которые должны были следить «за данной многодетной семьей».