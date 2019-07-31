Замдиректора школы собрались судить после смерти ученицы от голода

Завершено расследование уголовного дела о халатности замдиректора одной из школ в Пермском крае, где училась 14-летняя девочка, погибшая от истощения, сообщает СК России.

Как сообщается на сайте СК, в течение нескольких месяцев в 2018 году мать «с целью лишения дочери жизни умышленно ограничивала ее в питании».

При этом ребенок продолжал ходить в школу № 3 города Краснокамска. Замдиректора школы обвиняют в том, что она не проинформировала соответствующие ведомства о состоянии девочки, а также не «инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи» ученицы.

В результате такой халатности у соцслужб не было возможности спасти девочку, считает следствие.

СК сообщает, что «собрана достаточная доказательственная база». Дело передано в суд.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что расследование в отношении матери погибшей «находится на завершающей стадии».