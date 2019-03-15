Морившую голодом ребенка женщину приговорили в Магадане

Суд приговорил жительницу Магадана к шести годам лишения свободы: она семь лет морила голодом приемного ребенка с целью получения социальных выплат.

«Она признана виновной в совершении преступлений ... неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество при получении выплат, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, – сообщается на сайте Следственного комитета.

Как сообщает ведомство, девять лет назад женщина решила нажиться за счет государственного бюджета и разработала схему получения пособий и других социальных выплат, положенных законодательством о защите инвалидов. Она вместе с мужем, который о намерении жены не знал, оформила опеку над ребенком.

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, обвиняемая лишала ребенка продуктов и лекарств, так она «искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта». Введя в заблуждение врачей, женщина добилась, чтобы мальчику установили инвалидность на год. А для сохранения этого статуса она на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние. В итоге у мальчика диагностировали истощение: в 11 лет он весил как четырехлетний ребенок. О том, что ребенка не кормят, догадалась врач поликлиники, позже началось расследование этого случая.

По данным Следственного комитета, обвиняемая за семь лет похитила более 4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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