Место ликвидации аль-Багдади сняли с беспилотника

В Сети появилось новое видео места, где, как заявляют США, был ликвидирован лидер «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Развалины здания, где он находился, сняли с беспилотника.

Видео опубликовано турецким агентством Anadolu.

Видно, что здание, где скрывался террорист, разрушено до основания – судя по всему, в результате авиаудара, последовавшего за предполагаемой операцией американского спецназа.

Место ликвидации аль-Багдади

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Минобороны потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.

Сирийский политолог также сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» лидера ИГ.

СМИ подсчитали, что с 2015 года главарь ИГ «погибал» не менее 16 раз – в среднем по четыре раза в год.