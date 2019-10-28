Экс-глава СВР рассказал о борьбе Примакова с «безумными мифами» о разведке

Евгений Примаков на посту директора Службы внешней разведки России сделал эту спецслужбу достаточно открытой для общества, это позволило преодолеть «безумные мифы» о якобы репрессивном характере работы СВР, заявил другой бывший глава спецслужбы, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников.

«Евгений Максимович сделал так, что разведка стала понятной многим, кто имел о ней абсолютно превратное представление», – передает его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что вместе с Примаковым вел «непростые бои со средствами массовой информации», очищая разведку от «безумных мифов». Трубников вспомнил два случая на эту тему. Так, однажды по случаю 8 марта планировалось пригласить «очень видную, замечательную актрису», чтобы она выступила перед женской частью коллектива СВР.

«Но она отказалась идти в «казематы КГБ», считая этим разведку», – сказал он.

Второй эпизод связан с поисками «золота партии» – тогда в СВР приехали «два десятка следователей со всей территории России». Среди них не было сотрудников из Москвы или Санкт-Петербурга.

«Вы не представляете, какое мнение у них было о разведке. В течение недели они приносили судочки с едой, боясь, что их могут отравить. Уже потом, когда мы подводили итоги их работы, и когда руководитель этой группы дал высочайшую оценку роли разведки в сохранении принципиальных позиций, «чистых рук», только тогда он почувствовал, что может откровенно сказать: «Мы были идиотами, когда считали вас репрессивным аппаратом того еще периода времени», – вспоминал Трубников.

По его словам, следователями были в основном молодые люди 30-40 лет.

«Вот это превратное представление о разведке Евгений Максимович стремился всеми способами разрушить», – подчеркнул Трубников.

Он напомнил, что при Примакове в структуре спецслужбы появилось бюро по связям с общественностью и СМИ, задачей было «избавиться от излишней, ненужной шелухи секретности».

«Это было очень важное и принципиальное решение», – выразил мнение Трубников.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатического стиля Евгения Примакова и о его роли в ситуации на Ближнем Востоке.

Примакову в 2019 году исполнилось бы 90 лет. В разные годы он возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР, Службу внешней разведки России, министерство иностранных дел. С сентября 1998 года по май 1999 года был премьер-министром России.