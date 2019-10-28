Лавров рассказал о «визитной карточке» Примакова

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатического стиля Евгения Примакова и о его роли в ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Лаврова, «визитной карточкой» дипломатического стиля Примакова была «удивительная способность располагать к себе собеседников», договариваться и находить компромиссы не только с единомышленниками, но и с оппонентами.

«Все эти качества снискали огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег», – сказал Лавров на заседании Ученого Совета, посвящённого 90-летию Евгения Примакова.

Министр отметил, что сегодня, «когда мировому сообществу еще предстоит решить целый ряд серьезнейших задач, от долгосрочного замирения на Ближнем Востоке и севере Африки до обеспечения международной информационной безопасности, такая философия Евгения Максимовича в полной мере сохраняет свою актуальность», передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что особую роль Примаков сыграл в ближневосточных делах, в которых «блестяще разбирался». «Он лучше других понимал всю опасность геополитической инженерии по так называемой «демократизации» этого региона без учета местной специфики. К сожалению, к его компетентному мнению на Западе не прислушались, действовали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, пытались действовать как «слоны в посудной лавке». Результаты мы видим сегодня на примерах разрушенности государственности, разгула терроризма, размывания уникальной этноконфессиональной мозаики, масштабного миграционного кризиса», – пояснил министр.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.