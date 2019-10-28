Лидера «Коррозии металла» наказали за пьяную езду

Лидера трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого приговорили к 300 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил адвокат музыканта Петр Селищев.

«Приговором Мытищинского суда мой подзащитный признан виновным по ст. 264.1 УК РФ(«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Сергею Троицкому назначено 300 часов обязательных работ», – цитирует Селищева ТАСС.

Суд также лишил артиста права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Адвокат отметил, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции Мособлсуда.

В июне сообщалось, что Троицкий был привлечен к административной ответственности за повторную езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.