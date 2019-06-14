Лидер «Коррозии металла» задержан пьяным за рулем второй раз за год

Лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был привлечен к административной ответственности за повторную езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

«На улице Центральной в городе Мытищи сотрудниками полиции была остановлена автомашина под управлением гражданина 1966 года рождения. По первичным признакам, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее водитель уже был лишен водительских прав, отметили в ГУ МВД. В отношении него составили протокол по ст. 12.26 ««Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Отмечается, что наказание по этой статье предполагает административный арест от 10 до 15 суток.

Источник в правоохранительных органах отметил, что речь идет о лидере «Коррозии металла» Сергее Троицком, известным под псевдонимом Паук.

«Троицкий был задержан вчера вечером рядом со своим домом в деревне Погорелки Мытищинского района», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что музыкант отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Источник отметил, что Троицкий не признает свою вину. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения в мае 2019 года.

В феврале Троицкий был задержан за выступление в клубе Rock House в Измайлово в костюме, похожем на форму солдат вермахта. В 2015 году Троицкий был признан виновным по делу об исполнении запрещенной песни, его оштрафовали на 150 тыс. рублей.