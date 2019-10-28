В Калининграде предложили способ увековечить память об Алексее Леонове

«Этот человек был с нами всегда, с самого моего детства. Необходимо, чтобы он с нами навсегда и остался». Такими словами калининградский депутат Андрей Колесник объясняет желание инициативу местных законодателей присвоить одному из местных вузов имя легендарного космонавта Алексея Леонова.

Спустя две недели после похорон Алексея Леонова - одной из легенд отечественной космонавтики - в разных концах страны возникают предложения об увековечивании памяти человека, впервые в истории вышедшего в открытый космос.

В частности, сразу после смерти дважды Героя Советского Союза председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память о космонавте может быть увековечена и в столице. Правда, как именно это будет сделано, не уточнялось.

Посвященную Леонову передвижную выставку проведет краеведческий музей Кемеровской области - региона, где родился будущий космонавт. «Экспозиция будет представлена в городах и районах Кузбасса. Леонову посвящен большой комплекс экспонатов в ней, там представлены личные вещи, его форма, также ряд предметов, которые связаны непосредственно с полетом в космос», - рассказывали в музее. Кроме того, позже стартует всекузбасский литературный конкурс о космосе.

А в одном из храмов Владимирской области решено отлить новый именной колокол, который планируется назвать в честь Алексея Леонова.

Свято-Андреевский храм был построен и освящен в 1825 году. Место гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его напарника Владимира Серегина находится в 500 метрах отсюда. После запустения в советское время основной вклад в реставрацию храма внес именно Алексей Леонов. Более того, храм расписан по эскизам космонавта, который, как известно, увлекался живописью. Церковный притвор храма расписан в виде Cолнечной системы. Рядом с планетами летит и орбитальная станция. Внутри храма запечатлены 20 фигур святых. Их имена посвящены первому отряду космонавтов.

И вот теперь к списку регионов, для которых Алексей Леонов является одной из знаковых фигур, присоединился Калининград. С предложением о присвоении крупнейшему техническому вузу региона – Калиниградскому государственному техническому университету (КГТУ) имени человека, впервые вышедшего в открытый космос, выступили местные законодатели.

И хотя с семидесятых годов прошлого века одна из центральных улиц Калининграда ( бывшая Большая Почтовая) носит имя Алексея Леонова, вряд ли можно считать, что этого действительно достаточно для такой масштабной фигуры.

«Для нас Алексей Архипович – не просто легенда, - говорит депутат областной Думы Андрей Колесник. – Да, Леонов родился под Кемерово, но его становление прошло в нашей области. Не случайно до последнего дня своей жизни Алексей Архипович поддерживал связь с нашим регионом. Долгое время руководил Калининградским землячеством в Москве, лоббируя интересы области. И если сегодня спросить любого жителя области, почти каждый назовет этого великого человека земляком номер 1.

Алексей Леонов является почетным гражданином как Калининграда, так и Калининградской области. Поэтому присвоение имени Алексея Архиповича Калининградскому техническому университету явилось бы почетным и для самого вуза, и, с другой стороны – актом глубокого уважения жителей области к своему в буквальном смысле звездному земляку».

Действительно - еще ребенком будущий космонавт вместе с родителями переехал в Калининград, и именно здесь он закончил городскую среднюю школу номер 21. Уже через семь лет Леонов был зачислен в отряд космонавтов. «Я безумно люблю Калининград и несу это чувство всю жизнь в сердце и памяти. Я предан этому городу, городу моей юности», - цитировала пресса слова легендарного космонавта.

По мнению инициаторов, присвоение имени университету не повлечет серьезных затрат. И, что не менее важно, будет поддержана региональным сообществом. В частности, не вызовет волны критики у тех популярных блогеров, которые пьяно отстаивают сохранение дороссийской истории края.

«У нас действительно активны диванные хомячки, при каждом случае восклицающие, что Кант - наше все, - пояснил Андрей Колесник. - При этом значительная часть этих радетелей даже не читали ни строки из трудов философа. Сегодня в честь Канта назван местный университет, история которого уходит в Средние века. Поэтому логично не переименовывать, а именно назвать в честь Алексея Леонова, вуз, который появился в Калининграде уже в послевоенный период.

Никого не должно смущать, что университет кует кадры для рыбодобывающей отечественной отрасли. Это нормальная практика. Ведь один из самых престижных технических вузов страны МВТУ им. Николая Баумана назван в честь ветеринара по образованию, а экономическая академия в честь Георгия Плеханова, не имеющего к экономике никакого отношения».