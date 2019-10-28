Сирийская армия расширила присутствие на севере Сирии

Подконтрольные Дамаску войска усиливают свои позиции на севере арабской республики в районе границы с Турцией, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция помогает выводить подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции.

Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности.

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