Российских энергетиков заподозрили в ценовом сговоре

ФАС заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией), что спровоцировало резкий рост стоимости энергии в первом полугодии, пишут российские СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», ФАС проанализировала причины стремительного роста энергоцен на рынке на сутки вперед (РСВ) в январе-июне. Так, в первой ценовой зоне – европейской части России и на Урале – электроэнергия начала дорожать с января (сразу на 7,6% год к году), продолжая по восходящей в феврале (на 9,2%), марте (14%), апреле (10%), мае (13%) и июне (на 15%, до 1,326 тыс. рублей за 1МВт/ч). Во второй ценовой зоне – Сибири – в январе рост составил 13,2%, в феврале – 8,2%, марте – 10,2%, апреле – 14%, мае – 32%, июне – 28% (до 1,022 тыс. руб. за 1 МВт/ч).

Основная часть электроэнергии продается один раз в сутки, отклонения от планируемых объемов потребители докупают на балансирующем рынке, поясняет издание. На рынке электроэнергии генкомпании продают реально выработанные киловатт-часы, возмещая переменные расходы электростанций (в основном топливные). На продажу электроэнергии приходится больше половины выручки – 56% в 2018 году. Энергетики также получают деньги за продажу мощности – это фиксированные ежемесячные выплаты, компенсирующие условно-постоянные расходы.

После жалоб потребителей в июле ФАС запросила статистику о торгах у «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и у «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). Как сообщил «Коммерсанту» заместитель главы ФАС Виталий Королев, после предварительного анализа служба выявила «признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний».

По его словам, энергетики подавали завышенные ценовые заявки на РСВ, в ряде случаев уровень превышал среднерыночные индексы более чем на 30%. ФАС проводит дополнительную проверку «наличия признаков согласованных действий генкомпаний для принятия окончательных процессуальных решений».

За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, сообщил Королев.

Если служба выявит сговор, они могут составить 3-15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal. На практике нарушители платят штрафы в среднем 7-8%, уточнил юрист, а для директоров компаний предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы до трех лет. За манипуляцию энергоценами, добавил он, есть и отдельный штраф в размере 1 млн рублей.

В июне Россия заняла 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года. Российские граждане на среднюю зарплату могут приобрести около 12 тыс. киловатт-часов в месяц – больше, чем немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы.

В сентябре прошлого года были названы регионы с самой дешевой электроэнергией.