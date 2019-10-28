Пришедшего на бейсбол Трампа освистали болельщики

Болельщики бейсбольного матча освистали президента США Дональда Трампа, потребовав посадить его за решетку.

Американский лидер Трамп вместе с супругой Меланьей посетил в Вашингтоне бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros, передает РИА «Новости».

В тот момент, когда главу Белого дома показали на видеотабло стадиона, зрители начали освистывать его и выкрикивать разные лозунги, в том числе: «За решетку его!».

Сам Трамп при этом стоял, улыбаясь и аплодируя.

Напомним, в минувшую пятницу американский минюст перевел из административного в уголовное поле проверку обстоятельств, при которых спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследовать якобы имевшие место «вмешательство» Москвы в выборы в США и «сговор» президента США Дональда Трампа с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД