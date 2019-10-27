В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.

«Смотрите [заявление официального представителя Минобороны России Игоря] Конашенкова», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ* и ее успехе.

Напомним, Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Иран заявил, что не считает ликвидацию главаря ИГ американцами «чем-то особенным», так как США «убили свое же творение». В ряде других стран, между тем, поздравили Трампа с успехом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД