Иран отказался считать ликвидацию главаря ИГ американцами «чем-то особенным»

В ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нет «ничего особенного», заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми.

«Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение», – написал он в Twitter.

Так он ответил на публикацию президента США Дональда Трампа о том, что «только что произошло что-то очень крупное».

Между тем глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что ликвидация аль-Багдади является важной вехой в борьбе с террором. «Однако бой со злом, которое несет ИГ*, еще не окончен», – приводит его слова ТАСС.

«Вместе с нашими партнерами по коалиции мы будем стремиться раз и навсегда положить конец варварским и кровавым деяниям ИГ», – пообещал британский премьер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны поздравил Трампа с «впечатляющим достижением», отметив, что ликвидация главаря ИГ стала «важной вехой» в борьбе с террористическими организациями.

В МИД Германии заявили, что не располагают собственными сведениями о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*».

А министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли отметила, что уничтожение главаря ИГ не отменяет необходимости активно продолжать борьбу против экстремистской группировки. «Да, это «досрочный выход на пенсию» для террориста, но отнюдь не для его организации», – указала французский министр.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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