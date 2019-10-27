Иран отказался считать ликвидацию главаря ИГ американцами «чем-то особенным»

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Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

Ключевая ставка в России впервые стала ниже уровня 2014 годаФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Банк России удивил агрессивным снижением ставки сразу на 0,5 процентных пункта – за шесть с лишним лет она впервые опустилась ниже 7%, и это еще не предел. Чем продиктован подобный шаг и как он отразится на российской экономике? Как отмечают эксперты, в дальнейшем Центробанк может действовать по трем возможным направлениям. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и двух его замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Иран отказался считать ликвидацию главаря ИГ американцами «чем-то особенным»

              27 октября 2019, 19:26

              Текст: Ольга Никитина

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              В ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нет «ничего особенного», заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми.

              «Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение», – написал он в Twitter.

              Так он ответил на публикацию президента США Дональда Трампа о том, что «только что произошло что-то очень крупное».

              Между тем глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что ликвидация аль-Багдади является важной вехой в борьбе с террором. «Однако бой со злом, которое несет ИГ*, еще не окончен», – приводит его слова ТАСС.

              «Вместе с нашими партнерами по коалиции мы будем стремиться раз и навсегда положить конец варварским и кровавым деяниям ИГ», – пообещал британский премьер.

              Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны поздравил Трампа с «впечатляющим достижением», отметив, что ликвидация главаря ИГ стала «важной вехой» в борьбе с террористическими организациями.

              В МИД Германии заявили, что не располагают собственными сведениями о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*».

              А министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли отметила, что уничтожение главаря ИГ не отменяет необходимости активно продолжать борьбу против экстремистской группировки. «Да, это «досрочный выход на пенсию» для террориста, но отнюдь не для его организации», – указала французский министр.

              В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

              Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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