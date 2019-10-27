На вокзале во Франции задержали вооруженного ножами мужчину

На железнодорожном вокзале французского города Гренобля задержан мужчина, вооруженный двумя ножами, передает Agence France-Presse со ссылкой на сообщение префектуры департамента Изер.

Сообщается, что человек выкрикивал лозунги во славу Аллаха и слова мусульманских молитв, передает ТАСС.

Полиция получила первые сигналы о происходящем, когда этот человек ходил по улицам города, держа в руках большие кухонные ножи и выкрикивая что-то по-арабски.

К месту происшествия прибыла группа по борьбе с терроризмом и бандитизмом. Мужчина не только отказался подчиниться приказам полицейских и бросить оружие, но и двинулся в их сторону, крича «Аллах велик!».

Нападавшего задержали. Он оказался 19-летним выходцем из Алжира, проживающим в настоящее время в Гренобле.

Расследование инцидента поручено управлению безопасности департамента.

Напомним, в октябре в Париже неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских прямо в участке. Погибли четыре человека.