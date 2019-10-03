Жертвами нападения на полицейский участок около Нотр-Дама стали четыре человека

При нападении неизвестного на полицейский участок в центре Парижа погибли четыре человека, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Неизвестного, напавшего с ножом на полицейского, застрелил другой сотрудник правоохранительных органов. Ранее поступила информация лишь об одном погибшем полицейском, передает РИА «Новости».

На данный момент район оцеплен, на место происшествия вскоре прибудут глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.



Напомним, неизвестный напал с ножом на полицейских прямо в здании участка.