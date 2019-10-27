Перенесший инсульт в Турции 34-летний россиянин умер в самолете

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Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

Ключевая ставка в России впервые стала ниже уровня 2014 года Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Банк России удивил агрессивным снижением ставки сразу на 0,5 процентных пунктов – за шесть с лишним лет она впервые опустилась ниже 7%, и это еще не предел. Чем продиктован подобный шаг и как он отразится на российской экономике? Как отмечают эксперты, в дальнейшем Центробанк может действовать по трем возможным направлениям. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и его двух замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              Перенесший инсульт в Турции 34-летний россиянин умер в самолете

              27 октября 2019, 10:58

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Житель Сыктывкара, 34-летний Александр Денисов, который впал в кому после инсульта в Турции, скончался на борту самолета, который должен был доставить его в российскую больницу.

              Самолет с врачами Центра медицины катастроф Коми приземлился в Сыктывкаре около 01.00 в воскресенье. Пациент не перенес восьмичасовой перелет, несмотря на все усилия медиков. У него был прогрессирующий отек головного мозга, сообщает «Комиинформ».

              Сыктывкарец находился в тяжелом состоянии. 26 октября его эвакуировали из Турции.

              В Турцию он отправился с женой и четырехлетним ребенком 16 октября. Через три дня после начала отдыха 34-летний глава семьи попал в клинику с инсультом. После операции он находился в коме в критическом состоянии.

              23 октября еще одна россиянка, у которой на отдыхе в Турции случился инсульт, умерла в больнице.


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