Перенесший инсульт в Турции 34-летний россиянин умер в самолете

Житель Сыктывкара, 34-летний Александр Денисов, который впал в кому после инсульта в Турции, скончался на борту самолета, который должен был доставить его в российскую больницу.

Самолет с врачами Центра медицины катастроф Коми приземлился в Сыктывкаре около 01.00 в воскресенье. Пациент не перенес восьмичасовой перелет, несмотря на все усилия медиков. У него был прогрессирующий отек головного мозга, сообщает «Комиинформ».

Сыктывкарец находился в тяжелом состоянии. 26 октября его эвакуировали из Турции.

В Турцию он отправился с женой и четырехлетним ребенком 16 октября. Через три дня после начала отдыха 34-летний глава семьи попал в клинику с инсультом. После операции он находился в коме в критическом состоянии.

23 октября еще одна россиянка, у которой на отдыхе в Турции случился инсульт, умерла в больнице.