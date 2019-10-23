Туристка из России умерла в Турции

Жительница Дегтярска, у которой на отдыхе в Турции случился инсульт, умерла в больнице.

54-летняя туристка из России Нелли Лаптева скончалась в клинике в Анталье, при этом, по словам ее дочери, родственники погибшей должны выплатить клинике еще 7 тыс. долларов, сообщает E1.ru.

Страховая компания, по данным издания, согласилась покрыть расходы и помочь доставить тело женщины в Россию, хотя произошедшее с ней не является страховым случаем.

«Страховщик принял решение оплатить в полном объеме расходы на ее госпитализацию и репатриацию», – сообщили в страховой компании.

Напомним, Лаптевой стало плохо после занятий аэробикой у бассейна, в больнице врачи провели ей операцию, а позже ввели в искусственную кому. Причиной инсульта стала аневризма.