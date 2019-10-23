Россиянку в Турции ввели в кому после инсульта

У 54-летней российской туристки из Дегтярска на отдыхе в Турции произошел инсульт, сейчас врачи ввели женщину в искусственную кому.

По словам дочери женщины, ей стало плохо спустя два дня после приезда в Турцию 6 октября. Россиянка потеряла сознание около бассейна после занятий аэробикой.

«Мама потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Я с ней уехала в госпиталь Аланьи, где после осмотра ее увезли делать компьютерную томографию (КТ). Вечером позвонили из госпиталя и сообщили, что произошло кровоизлияние в мозг и ее увозят в клинику Антальи», – рассказала дочь женщины E1.RU.

На следующий день женщине провели операцию, которая, по словам врачей, прошла успешно. После операции туристка пришла в себя, однако на следующий день уже ни на что не реагировала.

«12 октября утром меня пустили к ней на пять минут, но она ни на что не реагировала. Днем сказали, что будут вводить в искусственную кому. 14-го числа я с мужем и детьми улетела домой. Вместо меня в Анталью прилетела моя сестра», – сказала дочь россиянки.

Семья женщины обратилась в страховую компанию, однако в компенсации расходов на лечение им отказали, так как инсульт был вызван аневризмой – хроническим заболеванием.

Кроме того, возникли сложности с транспортировкой женщины на родину. Родственники пострадавшей обратились Центр медицины катастроф, там им сказали, что для транспортировки больной необходим приказ Минздрава. Разрешение было получено, однако стоимость перелета достигала одного млн рублей. Обычным рейсом перевозить женщину нельзя.

«Мама находилась в искусственной коме, ей делали КТ, говорили, что все нормально, но не питается один сосуд. На следующий день ее состояние ухудшилось. Начались спазмы, и уже даже санитарным рейсом нельзя было лететь. В данный момент состояние плохое, ее постепенно выводят из комы, но она не приходит в себя. Будет консилиум, будут делать тесты на проверку, жив ли мозг», – добавила дочь.

Клиника, в которой находится россиянка, требует, чтобы семья оплатила лечение. Отмечается, что к 15 октября сумма составила 18 тыс. долларов.

Ранее в Турции скончалась россиянка, которая пострадала в бассейне и впала в кому.