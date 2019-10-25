Появилось видео нападения на Макгрегора в Москве

В ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в Москве во время пресс-конференции запустили бутылкой, инцидент попал на видео.

Макгрегор увернулся от запущенной бутылки, нападавшего вывела охрана. Видеозапись опубликована в Instagram журналиста Дмитрия Егорова.

Напомним, в четверг Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. «Я бы не поехал в Дагестан, чтобы питаться их дерьмом. Зачем мне это надо?» – заявил он.

После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился Макгрегор.