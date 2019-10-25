Власти Бельгии начали проверку ввоза в страну «чернобыльских дров»

Эксперты в Бельгии начали проверку дров для каминов, которые ввозятся с территории Восточной Европы, сообщили в федеральном агентстве ядерного контроля. Ранее в СМИ появилась информация, что в дровах обнаружен радиоактивный цезий-137.

Телеканал RTBF решил проверить купленные в одном из магазинов дрова. Экспертиза выявила в образцах присутствие цезия-137. СМИ не указали происхождение исследуемого образца, однако в магазине было указано, что каминные дрова были произведены в Белоруссии и Польше, сообщает РИА «Новости».

В репортаже говорилось, что дрова, предположительно, могли быть привезены из зараженных радиацией зон после аварии на Чернобыльской АЭС. Сотрудник магазина, где были приобретены дрова, заявил журналистам, что о месте происхождения древесины ему ничего неизвестно.

«Вопрос о дровах, содержащих радиоактивные материалы, стал предметом некоторого внимания США. Агентство хотело бы напомнить, что проводятся проверки, чтобы убедиться, что возможное присутствие цезия-137 в дровах не опасно для здоровья и окружающей среды», – сообщило ведомство.

Кроме того, по утверждению федерального агентства ядерного контроля, цезий-137 может присутствовать в окружающей среде «в очень ограниченном количестве» после аварии на Чернобыльской АЭС. При этом существует норматив содержания цезия-137 в древесине.

«Этот предел представляет собой порог предупреждения, после которого ведется мониторинг, но он не является уровнем, опасным для здоровья», – подчеркивает агентство.

Также ведомство добавило, что сейчас выясняется, не превышает ли разрешенных уровней радиации древесина, которая реализуется в Бельгии, проверки проводятся «в странах-экспортерах, на европейских границах и на территории самой страны».

Ранее эксперт объяснил ввоз в Россию радиоактивного урана из Германии.